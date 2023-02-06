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Контролеры в столичном метро помогли задержать преступника в федеральном розыске

Лейла Алиева
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Контролеры в столичном метро помогли задержать преступника в федеральном розыске
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Москва, метро Электрозаводская Карта всех событий

Контролеры ГКУ «Организатор перевозок» помогли найти человека, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в понедельник, 6 февраля.

Проверяя оплату проезда, контролер остановил пассажира, который разыскивался по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». Злоумышленника сразу задержали, кроме того, ему был предъявлен штраф за неоплаченный проезд, передает Telegram-канале «Дептранс Москвы».

За прошлый год было возбуждено шестнадцать уголовных дел по факту нападений на контролеров на транспорте. При этом все нападения были зафиксированы камерами, которые сотрудники компании носят на груди, а также системой видеонаблюдения в салонах транспортных средств и в метро.

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