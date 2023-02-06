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Названы лауреаты премии Grammy-2023

Лейла Алиева
Общество
Названы лауреаты премии Grammy-2023
Фото: Pixabay

В Лос-Анджелесе состоялась 65-я ежегодная церемония вручения премии Grammy-2023.

Награду за лучший альбом получил Гарри Стайлз, выпустивший альбом «Harry's House», лучшим новым исполнителем стала Самара Джой, за лучшее сольное поп-исполнение композиции «Easy On Me» Грэмми была удостоена Адель.

Среди других лауреатов: «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой» — песня «Unholy» Сэм Смита и Ким Петрас, «Песня года» — «Just Like That» Бонни Рэйта, «Лучший традиционный вокальный поп-альбом» — Higher Майкла Бубле.

«Грэмми» за лучшее музыкальное видео получила Тейлор Свифт, снявшая клип на песню «All Too Well: The Short Film», говорится на официальном сайте премии.

Американская певица Бейонсе побила исторический рекорд по числу полученных наград Grammy. Ее альбом Renaissance в этом году стал лучшим в категории «Лучший танцевальный/электронный альбом». Новая пластинка американской поп-дивы принесла ей 32-ю статуэтку Grammy.

Недавно американская академия киноискусств опубликовала шорт-лист претендентов на кинопремию «Оскар» в десяти категориях. В категории «Лучший иностранный фильм» ленты российских режиссеров в этом году не представлены.

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