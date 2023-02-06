Собянин: С 2011 года в Москве открыли 69 новых станций метро

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

С 2011 года в столице построили и открыли 69 новых станций метро, учитывая МЦК, сеть городского метрополитена выросла в 1,5 раза. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Развитие метро — эти три новые линии: Солнцевская, Некрасовская и Большая кольцевая, а также дополнительные станции на семи действующих ветках: Люблинско-Дмитровской, Арбатско-Покровской, Калининской, Замоскворецкой, Сокольнической, Бутовской и Таганско-Краснопресненской, — отметил он.

В будни новыми станциями пользуются свыше 1,5 миллиона москвичей. Для многих горожан ежедневные маршруты сократились до 60 минут в сутки. Вместе с появлением новых станций в столице развивается малый и средний бизнес, появляются рабочие места, а также модернизируются заброшенные промзоны.

Новые станции строятся с огромным запасом провозной способности, поэтому они будут оставаться комфортными на протяжении многих десятилетий, написал Собянин в своем блоге.

В этом году в столичном метро появятся около 300 новейших вагонов «Москва-2020», в которых обновят интерьеры, установят более современные зарядные устройства и создадут удобства для маломобильных граждан.