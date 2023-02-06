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Политолог Орлов предложил упростить разделение ежегодного оплачиваемого отпуска

Араз Салехов
Общество
Политолог Орлов предложил упростить разделение ежегодного оплачиваемого отпуска
Фото: Pixabay

В России необходимо упростить разделение ежегодного оплачиваемого отпуска. С таким предложением директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Минтруда Антону Котякову.

Специалист напомнил, что стандартный ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 дней, он может быть разделен на части — одна из них должна составлять не менее 14 дней.

Такая норма, считает специалист, может усложнить работу предприятий из-за возможных проблем с ротацией персонала. Помимо этого, для работника может быть предпочтительней вариант с отпуском на четыре периода по семь дней.

— В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в трудовое законодательство в части отмены нормы об обязательном наличии 14-дневного периода отпуска при его разделении, — цитирует сообщение RT.

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