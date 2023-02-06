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Спорткомплекс с бассейном и игровым залом возведут в Западном Дегунине

Араз Салехов
Город
Спорткомплекс с бассейном и игровым залом возведут в Западном Дегунине
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На территории бывшей промзоны в районе Западное Дегунино собираются построить спортивный комплекс с бассейном и игровым залом. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

— Объявлены торги на право редевелопмента участка площадью 15,34 гектара бывшей промышленной зоны Дегунино — Лихоборы, — поделился он.

Глава столичного департамента добавил, что на территории промзоны победитель аукциона может построить спорткомплекс площадью 6,2 тысячи квадратных метров с бассейном и игровым залом. Заявиться на аукцион можно до 2 марта, подведение итогов запланировано на 13 марта, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

3 февраля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об активном возведении спортивных объектов на территории ТиНАО — так, за последние 10 лет в Новой Москве было построено 11 спорткомплексов. В дальнейшем там планируется возвести спортивный объект на территории жилого комплекса «Новое Внуково», а также ледовую арену в Щербинке и всесезонный развлекательный комплекс в районе станции метро «Прокшино».

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