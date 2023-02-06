Диетолог Пегова рассказала, какие молочные продукты стоит исключить из рациона

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Диетолог Евгения Пегова рассказала, какие молочные продукты могут навредить организму.

Первым в списке оказалось непастеризованное молоко, которое часто бывает заражено опасными бактериями. Такое молоко точно не стоит давать детям.

Эксперт также выступила против обезжиренных йогуртов и творога, так как жиры необходимы в ежедневном рационе. Отказ от жиров приводит к раздражительности и даже депрессии, отметила специалист.

Также стоит ограничить употребление молочных десертов с большим количеством сахара, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До этого нутрициолог Ирина Мансурова рекомендовала выбирать творог с высоким процентом жирности — в отличие от обезжиренного или содержащего минимум жира продукта он правильно сбалансирован и способствует усвоению кальция, передает «Царьград».

25 января Роскачество опубликовало итоги исследования, показавшего, что большое количество марок молочной продукции не придерживаются ГОСТа при изготовлении сметаны. «Вечерняя Москва» узнала, как купить качественный продукт.