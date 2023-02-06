«Токсическое вещество»: нарколог Холдин рассказал о последствиях употребления алкоголя

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Алкоголь является ядом, который вызывает привыкание. Безопасной дозировки при его употреблении не существует, так как алкогольные напитки в любом случае оказывают негативное воздействие на организм. Об этом рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

Эксперт подчеркнул, что алкоголь — токсическое, психоактивное, вызывающее зависимость вещество.

— Не совсем верно говорить о так называемой безопасной дозировке употребления алкоголя. Не имеет значения, сколько алкоголя человек употребляет, — отметил он в комментарии РИАМО.

Холдин порекомендовал полностью отказаться от употребления алкогольных напитков. Чаще всего от употребления алкоголя страдают психика, ЖКТ, репродуктивная и иммунная системы, отметил специалист.

В свою очередь директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз рассказал, что самым популярным алкогольным напитком в России является пиво, передает Nation news.

До этого Холдин предупредил о вреде безалкогольного пива. По словам врача, напиток содержит большое количество легкоусваиваемых углеводов, которые приводят к скачку сахара в крови.