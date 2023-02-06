В России выявили 8084 новых случая коронавируса за сутки
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За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 8084 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».
Кроме того, за указанный период официально подтвердили 40 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 450 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 5010 пациентов, отмечается на портале.
По данным Минздрава, более 70 процентов россиян принимают антибиотики неправильно, потому что пытаются лечиться самостоятельно. Однако это может быть чревато опасными последствиями. О том, как правильно принимать такие лекарства, «Вечерняя Москва» поинтересовалась у специалиста.
Также «ВМ» узнала у врача-иммунолога Елены Мескиной, к каким последствиям может привести микст-инфекция сезонного гриппа и коронавируса, а также спросила о том, какие средства помогут избежать развития тяжелой клинической картины.