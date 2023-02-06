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Приметы и советы

Россиянам рассказали, как формируется зависимость от алкогольных напитков

Ирина Игнатенко
Общество
Россиянам рассказали, как формируется зависимость от алкогольных напитков
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

К формированию алкогольной зависимости может привести систематическое употребление спиртного, она может развиться у человека вне зависимости от крепости напитков, которые он употребляет. Об этом сообщил врач-нарколог Виталий Холдин.

Эксперт пояснил, что крепкий алкоголь наносит организму ощутимый вред, так как он более токсичен. При этом слабоалкогольные напитки не менее опасны, так как после них многие люди тянутся к более крепкому алкоголю.

По словам эксперта, вылечиться от алкогольной зависимости достаточно непросто. Чем раньше зависимый человек обратится за помощью к специалистам, тем быстрее ему удастся избавиться от недуга, передает РИАМО.

Врач-нарколог Павел Подорванов ранее рассказал, какие проблемы со здоровьем возникают у пьющих людей. Среди них бессонница и распад личности, передает Nation news.

До этого Виталий Холдин пояснил, чем опасны баночные алкогольные напитки.

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