Нарколог предупредил об опасности потребления баночных алкогольных напитков

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Баночные алкогольные напитки зачастую производятся из спирта низкого качества, а также способны вызвать развитие диабета второго типа, ожирения и проблем с сердцем. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

— В состав таких напитков входят красители, консерванты и ароматизаторы — эта гремучая смесь быстро вызывает проблемы с желудком и печенью. Одна баночка коктейля содержит пять ложек сахара. При ежедневном употреблении это грозит развитием диабета второго типа и ожирением, — сказал он.

Кроме того, по словам специалиста, напитки, содержащие алкоголь и кофеин, способны оказать негативное влияние на состояние сосудов и сердца. Чрезмерное употребление баночных жидкостей может привести к алкогольной зависимости, передает News.ru.

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