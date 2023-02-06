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Советник Пушилина заявил о применении ВСУ химоружия на Артемовском направлении

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Советник Пушилина заявил о применении ВСУ химоружия на Артемовском направлении
Фото: gur.gov.ua

Применение украинской армией химического оружия было зафиксировано на Соледарском и Артемовском направлениях 5 февраля. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

— На разных участках фронта, преимущественно на Соледарском и Артемовском участках, были сообщения от командиров подразделений о применении украинской стороной химического оружия, — поделился он.

Советник Дениса Пушилина уточнил, что у некоторых российских солдат наблюдается тошнота, рвота и сильное головокружение. Уточняется, что это не первые случаи использования украинской стороной химического оружия, цитирует Гагина ТАСС.

Накануне член украинского батальона «Адам» Евгений Кожирнов заявил, что российские войска смогли продвинуться в Артемовске. По его словам, сейчас город «очень небезопасен».

В середине января посольство России в Лондоне сообщило, что украинские вооруженные силы могут готовиться к применению химического оружия против российской армии. Российская дипмиссия опубликовала ролик с украинскими радикалами. На кадрах показывается, что противник планирует применять фосген при ведении боевых действий против российских сил.

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