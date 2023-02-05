Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В ВСУ сообщили о продвижении российских войск в Артемовске

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ВСУ сообщили о продвижении российских войск в Артемовске
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Российские войска смогли продвинуться в Артемовске, сообщил в воскресенье, 5 февраля, член украинского батальона «Адам» Евгений Кожирнов.

— За четыре месяца они продвинулись до восьми километров. Их основная задача — перерезать поставки боеприпасов в Бахмут (украинское название Артемовска — прим. «ВМ») и заставить нас выйти из города, — заявил он.

По словам Кожирнова, сейчас город «очень небезопасен», передает «Газета.ru».

3 февраля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что украинские солдаты не будут сдавать Артемовск.

Основатель ЧВК «Вагнер» и российский предприниматель Евгений Пригожин призвал президента Украины Владимира Зеленского не сдавать Артемовск — по его мнению, в противном случае украинский лидер потеряет уважение своих подчиненных.

До этого советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина платит высочайшую цену за удержание Артемовска, однако точные данные по человеческим потерям назвать не получится. Он также добавил, что киевские власти «не могут оставить город позади».

Украина Россия Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Проблемы негров шерифа не волнуют: ядерная угроза не пугает американцев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Кометы и звезды большого экрана: как складывается судьба актеров-детей из популярных фильмов

Иван Кудря
Иван Кудря

Наших атлетов просят вернуться: в МОК задумались о послаблениях для россиян

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Все мнения
О проекте