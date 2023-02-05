В ВСУ сообщили о продвижении российских войск в Артемовске

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Российские войска смогли продвинуться в Артемовске, сообщил в воскресенье, 5 февраля, член украинского батальона «Адам» Евгений Кожирнов.

— За четыре месяца они продвинулись до восьми километров. Их основная задача — перерезать поставки боеприпасов в Бахмут (украинское название Артемовска — прим. «ВМ») и заставить нас выйти из города, — заявил он.

По словам Кожирнова, сейчас город «очень небезопасен», передает «Газета.ru».

3 февраля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что украинские солдаты не будут сдавать Артемовск.

Основатель ЧВК «Вагнер» и российский предприниматель Евгений Пригожин призвал президента Украины Владимира Зеленского не сдавать Артемовск — по его мнению, в противном случае украинский лидер потеряет уважение своих подчиненных.

До этого советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина платит высочайшую цену за удержание Артемовска, однако точные данные по человеческим потерям назвать не получится. Он также добавил, что киевские власти «не могут оставить город позади».