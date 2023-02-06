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Песков опроверг информацию о встрече Путина с главой МАГАТЭ

Араз Салехов
Политика
Песков опроверг информацию о встрече Путина с главой МАГАТЭ
Фото: Администрация президента РФ

Встреча президента России Владимира Путина с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси не планируется. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Нет, встреча Гросси и Путина на этой неделе не планируется. Гросси ждут в России его коллеги из «Росатома», — поделился он.

Также глава МАГАТЭ может провести встречу с представителями МИД РФ, а также других министерств и ведомств, сообщает РИА Новости.

До этого стало известно, что Гросси прилетит в Москву на этой неделе. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что график визита Гросси пока не до конца сформирован, однако все свидетельствует о том, что приезд состоится. По его словам, он рассчитывает на глубокий и профессиональный разговор с гендиректором МАГАТЭ. Зона безопасности вокруг Запорожской АЭС станет «ключевым вопросом» предстоящих переговоров.

17 января МАГАТЭ приступила к работе на Чернобыльской АЭС. Гросси добавил, что МАГАТЭ продолжает расширять свое присутствие на территории Украины. Профильные специалисты агентства останутся на всех украинских АЭС для оказания помощи в области ядерной безопасности и защиты,

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