Двоих школьников увезли в больницу из ресторана «Вкусно — и точка» в центре Москвы

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Москва, улица Маросейка Карта всех событий

В центре столицы двух школьников госпитализировали в реанимацию из ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка». Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в понедельник, 6 февраля.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел на прошедших выходных. Двоим подросткам в возрасте 15 и 14 лет стало плохо в ресторане на улице Маросейке. Школьники начали бредить. В таком состоянии они были доставлены в больницу, где врачи диагностировали у них отравление психодислептиками, то есть галлюциногенными веществами.

По данному факту проводится проверка, следователи выясняют, где и как школьники могли отравиться.

Ранее стало известно, что в 2022 году от запрещенных веществ погибли более 400 человек. При этом случаев передозировки было зарегистрировано более трех тысяч. Среди пострадавших были 419 несовершеннолетних.