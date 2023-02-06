Шойгу выразил соболезнования министру обороны Турции в связи с землетрясением

Фото: Администрация президента РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром, в ходе которых он выразил соболезнования в связи со случившимся землетрясением. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщили в Минобороны.

— Сергей Шойгу выразил искренние соболезнования Хулуси Акару в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями в Турецкой Республике, произошедшими в результате землетрясения, — говорится в материале.

Глава военного ведомства предложил оказать всю необходимую помощь по линии военного ведомства. Министр обороны Турции поблагодарил за предложение, пообещав подготовить конкретные предложения, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

В ночь на понедельник, 6 февраля, в Турции произошло мощное землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился возле города Газиантеп с населением больше одного миллиона человек, магнитуда составила 7,8. О том, что известно о землетрясении в Турции к этому часу, читайте в материале «Вечерней Москвы».

МЧС России готово направить два самолета Ил-76 со спасателями в Турцию для оказания помощи в связи с землетрясением. Глава российского МЧС Александр Куренков уже поручил подготовить 100 специалистов аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».