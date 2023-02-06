Путин назначил Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ. Об этом стало известно в понедельник, 6 февраля, после публикации указа на официальном интернет-портале правовой информации.

— Назначить Нургалиева Рашида Гумаровича первым заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности, — говорится в документе.

Нургалиев занимал пост замсекретаря Совета безопасности с 2012 года. На его место назначен Алексей Шевцов.

До этого сообщалось, что Путин назначил Евгения Аношина на должность помощника секретаря Совета безопасности РФ. До получения новой должности он занимал пост пресс-секретаря аппарата Совбеза России.

Помимо этого, президент России назначил Антона Герасимова на пост заместителя главы МЧС РФ. До новой должности он являлся заместителем министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.