Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин назначил Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза

Никита Худяков
Общество
Путин назначил Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ. Об этом стало известно в понедельник, 6 февраля, после публикации указа на официальном интернет-портале правовой информации.

— Назначить Нургалиева Рашида Гумаровича первым заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности, — говорится в документе.

Нургалиев занимал пост замсекретаря Совета безопасности с 2012 года. На его место назначен Алексей Шевцов.

До этого сообщалось, что Путин назначил Евгения Аношина на должность помощника секретаря Совета безопасности РФ. До получения новой должности он занимал пост пресс-секретаря аппарата Совбеза России.

Помимо этого, президент России назначил Антона Герасимова на пост заместителя главы МЧС РФ. До новой должности он являлся заместителем министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Владимир Путин Совет Безопасности РФ Назначения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Все мнения
О проекте