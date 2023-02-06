Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Александр Козлов: Новые спортивные объекты в ТиНАО строятся в соответствии с запросами жителей

Лейла Алиева
Город
Александр Козлов: Новые спортивные объекты в ТиНАО строятся в соответствии с запросами жителей
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Новые спортивные объекты в ТиНАО возводятся с учетом запросов местных жителей. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил депутат Мосгордумы Александр Козлов.

— Обращения, касающиеся планов нового строительства, оборудования мест для активного отдыха, поступают и в мою приемную постоянно — жители хотят заниматься спортом, у них разнообразные интересы, они всегда готовы поделиться мнением, предложить свои идеи, — отметил он.

За последние 10 лет на территории округов построили 11 крупных объектов различного профиля. В ближайшее время также завершится строительство спорткомплекса в Киевском, ледовой аренды в Щербинке и всесезонного развлекательного комплекса у метро «Прокшино» в поселении Сосенском, передает агентство городских новостей «Москва».

В прошлом году в столице построили 21 спортивное сооружение. Среди построенных объектов — Международный центр самбо и центр бокса в «Лужниках», реконструированный стадион «Москвич» в Текстильщиках. Также за прошедший год специалисты оборудовали три горнолыжные трассы и два трамплина на Воробьевых горах.

Строительство Новая Москва Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Все мнения
О проекте