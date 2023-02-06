Александр Козлов: Новые спортивные объекты в ТиНАО строятся в соответствии с запросами жителей

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Новые спортивные объекты в ТиНАО возводятся с учетом запросов местных жителей. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил депутат Мосгордумы Александр Козлов.

— Обращения, касающиеся планов нового строительства, оборудования мест для активного отдыха, поступают и в мою приемную постоянно — жители хотят заниматься спортом, у них разнообразные интересы, они всегда готовы поделиться мнением, предложить свои идеи, — отметил он.

За последние 10 лет на территории округов построили 11 крупных объектов различного профиля. В ближайшее время также завершится строительство спорткомплекса в Киевском, ледовой аренды в Щербинке и всесезонного развлекательного комплекса у метро «Прокшино» в поселении Сосенском, передает агентство городских новостей «Москва».

В прошлом году в столице построили 21 спортивное сооружение. Среди построенных объектов — Международный центр самбо и центр бокса в «Лужниках», реконструированный стадион «Москвич» в Текстильщиках. Также за прошедший год специалисты оборудовали три горнолыжные трассы и два трамплина на Воробьевых горах.