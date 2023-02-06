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Приметы и советы

«Беспроигрышный вариант»: что подарить мужчине на День святого Валентина

Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Что подарить мужчине на День святого Валентина
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Лучшим подарком для мужчины на День святого Валентина станут новые впечатления и совместный отдых с любимой. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказали эксперты.

По словам психолога Юлии Хадарцевой, мужчины и женщины по-разному относятся к подаркам. На Валентинов день мужчинам приятнее будет получить эмоциональные сюрпризы.

— Прекрасным подарком для него станет эротический танец в исполнении любимой. Также вы можете подарить ему прыжок с парашютом или совместный поход в спа. Ваш партнер будет просто счастлив, — уверена Хадарцева.

Специалист отметила, что нужно подарить мужчине положительные эмоции. Это гарантирует ему наслаждение и будет воспринято крайне позитивно.

Врач-сексолог, психотерапевт, семейный психолог Евгений Кульгавчук также считает, что нужно подарить мужчине впечатления.

— Прежде всего нужно вспомнить, что подарок — это своего рода искусство. Ведь важно знать человека и его мечты. В современном мире многое доступно, нам бывает сложно найти то, чего нет у нашего партнера. Однако беспроигрышным вариантом подарка для мужчины будет не какая-то вещь, а впечатление, — считает специалист.

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