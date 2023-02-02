Названа средняя стоимость букета роз в Москве ко Дню святого Валентина

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Средняя цена букета роз в столице ко Дню всех влюбленных будет держаться на отметке от 1,3 тысячи до 1,5 тысячи рублей. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщила президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

По ее словам, в среднем одна роза стоит 200 рублей, за букет из пяти роз придется отдать одну тысячу рублей.

— Если речь идет о букете, который аранжирован добавкой зелени, каких-то аксессуаров и красивой упаковкой, то это будет 1,3 тысячи — 1,5 тысячи рублей, — поделилась она.

Российские мужчины чаще всего дарят женщинам красные розы — они стали символом этого праздника, цитирует Сафронову агентство городских новостей «Москва».

До этого заведующая кафедрой теоретических основ социальной психологии факультета социальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Ольга Крушельницкая назвала подарки, которые нельзя дарить на День святого Валентина. По ее мнению, возлюбленным не стоит дарить подарки, которые могут быть интерпретированы как намек.

Также москвичи назвали самые раздражающие новогодние подарки. Чаще всего горожане недовольны следующими подарками — дешевые сладости и носки. При этом больше всего москвичей обрадовали подарки в виде дорогостоящих девайсов и гаджетов, ювелирных изделий, бытовой техники, косметики и парфюмерии.