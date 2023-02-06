Путешествуем ВМесте
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Известного журналиста Николая Сванидзе госпитализировали в Москве
В Москве госпитализировали известного журналиста Николая Сванидзе. Об этом стало известно в понедельник, 6 февраля.
По предварительным данным, Сванидзе доставлен в московскую больницу в тяжелом состоянии. У 67-летнего журналиста диагностирован отек легких, сообщил РЕН ТВ.
Ранее в медицинское учреждение попал известный российский телеведущий и ученый Николай Дроздов. Знаменитый путешественник получил травму ребер во время падения.
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Приметы и советы
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