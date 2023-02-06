Известного журналиста Николая Сванидзе госпитализировали в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Москве госпитализировали известного журналиста Николая Сванидзе. Об этом стало известно в понедельник, 6 февраля.

По предварительным данным, Сванидзе доставлен в московскую больницу в тяжелом состоянии. У 67-летнего журналиста диагностирован отек легких, сообщил РЕН ТВ.

Ранее в медицинское учреждение попал известный российский телеведущий и ученый Николай Дроздов. Знаменитый путешественник получил травму ребер во время падения.