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Известного журналиста Николая Сванидзе госпитализировали в Москве

Степан Жирнов
Общество
Известного журналиста Николая Сванидзе госпитализировали в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Москве госпитализировали известного журналиста Николая Сванидзе. Об этом стало известно в понедельник, 6 февраля.

По предварительным данным, Сванидзе доставлен в московскую больницу в тяжелом состоянии. У 67-летнего журналиста диагностирован отек легких, сообщил РЕН ТВ.

Ранее в медицинское учреждение попал известный российский телеведущий и ученый Николай Дроздов. Знаменитый путешественник получил травму ребер во время падения.

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