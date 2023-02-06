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Генпрокуратура потребовала запретить украинский легион «Свобода России»

Никита Худяков
Происшествия
Генпрокуратура потребовала запретить украинский легион «Свобода России»
Фото: пресс-служба Госдумы

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов направил в суд иск с требованием признать террористическим и запретить украинский легион «Свобода России». Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

— Генеральным прокурором РФ Игорем Красновым в Верховный суд РФ направлено административное исковое заявление о признании украинского военизированного объединения «Легион «Свобода России» террористической организацией и запрете его деятельности на территории России, — говорится в сообщении.

Уточняется, что объединение было создано на Украине с целью свержения власти в России путем совершения террористических актов, что представляет угрозу безопасности общества и государства.

До этого Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России организации «Форум свободной России». В ведомстве пояснили, что деятельность фонда представляет угрозу для основ конституционного строя и безопасности России. Информация о принятом решении была направлена в Минюст РФ.

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