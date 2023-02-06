Путин наградил Пускепалиса орденом Мужества посмертно

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Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно заслуженного артиста РФ Сергея Пускепалиса, погибшего осенью 2022 года в ДТП. Соответствующий указ был опубликован в понедельник, 6 февраля, на официальном портале правовой информации.

— За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества Пускепалиса Сергея Витауто — художественного руководителя ФГБУ культуры «Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова», — говорится в документе.

Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в аварии в Ярославской области 20 сентября 2022 года. Автомобиль «Форд Транзит» столкнулся с грузовиком. Из-за столкновения погибли два человека, еще один был госпитализирован.

Позже стало известно, что Пускепалис вез гуманитарную помощь в Донбасс. За день до страшной трагедии он опубликовал видеоролик, на котором показал свой броневик и рассказал о целях поездки.