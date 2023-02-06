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Валерия раскрыла главный секрет крепкого брака

Ирина Игнатенко
Общество
Валерия раскрыла главный секрет крепкого брака
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Певица Валерия рассказала, как ей удается сохранять крепкий брак уже на протяжении почти 20 лет.

По словам эстрадной певицы, сохранить любовь помогает одна главная особенность.

— У нас в жизни нет рутины. По большому счету, нам нравится одно и то же. У нас одинаковые увлечения, мы получаем удовольствие от одного и того же. У нас очень много общего, — рассказала артистка Nation news.

Валерия добавила, что для того чтобы брак продержался много лет, партнеры должны обладать похожим чувством юмора и уметь смеяться над одними и теми же вещами.

До этого продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что запрещает Валерии, которая приходится ему супругой, пользоваться услугами пластических хирургов и выступает против косметологических процедур для омоложения. По его словам, он любит ее любой и переживает, что какой-нибудь плохой специалист изуродует супругу.

Пригожин также сообщил, что Валерия готова закончить свою карьеру в любой день, так как понимает, что успех всегда временный. Окончание музыкальной карьеры Валерии не будет иметь для нее негативных последствий, подчеркнул он.

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