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Сергей Собянин: Реставрацию главного корпуса больницы имени И. В. Давыдовского планируется завершить в 2023 году

Александр Афонин
Город
Сергей Собянин: Реставрацию главного корпуса больницы имени И. В. Давыдовского планируется завершить в 2023 году
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Москва, Яузская улица, 11/6 Карта всех событий

Специалисты планируют завершить реставрацию главного корпуса Городской клинической больницы имени И. В. Давыдовского в этом году, общая готовность корпусов составляет 90 процентов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 6 февраля.

— По плану завершим сложнейшую научную реставрацию исторического корпуса № 1 в этом году. И теперь его украсит уникальный витраж художника Максима Кантора. Комплексная модернизация корпусов больницы близится к окончанию — работы выполнены почти на 90 процентов, — сказал он.

Глава города добавил, что главный корпус больницы является одним из старейших стационаров Москвы. Это образец русского классицизма XVIII–XIX веков, написал Собянин в Telegram-канале.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

До этого Собянин сообщил, что в районах Бибирево и Кузьминки возобновили свою работу детские поликлиники после проведенного в них капитального ремонта. Теперь более 23 тысяч юных жителей столицы смогут получить необходимую медицинскую помощь в современных и комфортных условиях.

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