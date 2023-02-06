Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Виновника ДТП на Севастопольском проспекте оставили в СИЗО

Степан Жирнов
Происшествия
Виновника ДТП на Севастопольском проспекте оставили в СИЗО
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, Севастопольский проспект Карта всех событий

Мужчину, который выехал на встречную полосу Севастопольского проспекта в состоянии наркотического опьянения на своем Porsche и стал виновником ДТП, оставили под стражей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 6 февраля.

По ее словам , сторона защиты попыталась обжаловать арест, однако жалобу оставили без удовлетворения.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Авария, о которой идет речь, произошла 4 января на Севастопольском проспекте в районе дома 7, корпус 1. Мужчина, который находился за рулем в состоянии наркотического опьянения, выехал на встречную полосу движения и врезался. В результате ДТП есть пострадавшие.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения». Фигурант заключен под стражу.

Москва ДТП Прокуратура Пострадавшие Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Все мнения
О проекте