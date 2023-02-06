Виновника ДТП на Севастопольском проспекте оставили в СИЗО
Мужчину, который выехал на встречную полосу Севастопольского проспекта в состоянии наркотического опьянения на своем Porsche и стал виновником ДТП, оставили под стражей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 6 февраля.
По ее словам , сторона защиты попыталась обжаловать арест, однако жалобу оставили без удовлетворения.
Авария, о которой идет речь, произошла 4 января на Севастопольском проспекте в районе дома 7, корпус 1. Мужчина, который находился за рулем в состоянии наркотического опьянения, выехал на встречную полосу движения и врезался. В результате ДТП есть пострадавшие.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения». Фигурант заключен под стражу.