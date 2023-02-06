Силуанов заявил о потере Россией доверия к доллару как к расчетной валюте

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На сегодняшний день Россия потеряла доверие к американскому доллару как к расчетной валюте. Об этом в понедельник, 6 февраля, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

— Доллар, евро, фунты и так далее — это так называемые резервные конвертируемые валюты, (которые — прим. «ВМ») считались топовыми расчетными единицами. Ситуация показала, что это совершенно ненадежный инструмент, который могут просто взять и отменить. Поэтому доверия к такого рода расчетным единицам у нас нет. Оно потеряно, — сказал он в подкасте «Легкие деньги» на Первом канале.

Силуанов добавил, что Минфин умеет работать в условиях введенных в отношении России ограничений. По его словам, в текущем году ведомство намерено сосредоточить свою деятельность на поддержке граждан и бизнеса. Кроме того, министр добавил, что ликвидная часть ФНБ сейчас составляет около шести триллионов рублей.

Говоря про мировую экономику, глава ведомства отметил роль Китая. По мнению Силуанова, после снятия COVID-ограничений страна может стать мощным драйвером и предотвратить всеобщую рецессию.

Россия стала четвертой в мире по золотовалютным резервам по итогам 2022 года. Финансовый аналитик Михаил Беляев заявил «Вечерней Москве», что эти резервы являются важной составляющей российской экономики, однако их лучше использовать во время напряженных ситуаций.