В МГК Чайковского прошла инвентаризация после реставрации залов

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Москва, Большая Никитская улица, 13/6 Карта всех событий

Специалисты Московского городского бюро технической инвентаризации провели инвентаризацию Московской государственной консерватории имени Чайковского после окончания реставрации залов консерватории. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— После окончания работ для получения разрешения на ввод в эксплуатацию специалисты МосгорБТИ провели замеры и подготовили необходимую документацию: технические планы, паспорта, поэтажные планы и экспликации, — сказал он.

По словам Гамана, для расширения репетиционных и вспомогательных пространств в консерватории перепланировали помещения, прилегающие к Малому и Большому залам, возвели новые пристройки к корпусам, выполнили отделку и заменили инженерные системы.

Кроме того, в консерватории созданы современные и комфортные условия для учебной и концертной деятельности, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что за последние десять лет в Москве отреставрировали более 1,9 тысячи памятников архитектуры и объектов культурного наследия. Археологи за последние годы обнаруживали различные живописные монументы в исторических зданиях города.

29 января специалисты завершили реставрационные работы в доме Хлудова — Пантелеева на улице Земляной Вал. Специалисты обновили кирпичную кладку фасадов, привели в порядок цоколь, окна, двери и кровлю.