Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 1498

Александр Афонин
В мире
Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 1498
Фото: mos.ru/Максим Денисов

В результате произошедшего в Турции землетрясения число погибших увеличилось до 1498, ранения получили 8533 человека. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил глава турецкого управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер.

— На данный момент число погибших составляет 1498 человек, 8533 раненых, число разрушенных зданий 2834, — цитирует Сезера РИА Новости.

Старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев сообщил «Вечерней Москве», что опасная сейсмологическая обстановка в Турции и соседних с ней странах будет продолжаться не менее месяца.

В Турции и Сирии до сих пор продолжаются землетрясения — поступает информация об усиливающихся толчках на этих территориях. О том, что происходит сейчас в странах Ближнего Востока, — в материале «ВМ».

Так, первое мощное землетрясение произошло в Турции в ночь на 6 февраля. Эпицентр подземных толчков находился возле города Газиантеп с населением больше одного миллиона человек, специалисты оценили магнитуду в 7,8.

Землетрясения Смерть Турция Пострадавшие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Все мнения
О проекте