Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 1498

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В результате произошедшего в Турции землетрясения число погибших увеличилось до 1498, ранения получили 8533 человека. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил глава турецкого управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер.

— На данный момент число погибших составляет 1498 человек, 8533 раненых, число разрушенных зданий 2834, — цитирует Сезера РИА Новости.

Старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев сообщил «Вечерней Москве», что опасная сейсмологическая обстановка в Турции и соседних с ней странах будет продолжаться не менее месяца.

В Турции и Сирии до сих пор продолжаются землетрясения — поступает информация об усиливающихся толчках на этих территориях. О том, что происходит сейчас в странах Ближнего Востока, — в материале «ВМ».

Так, первое мощное землетрясение произошло в Турции в ночь на 6 февраля. Эпицентр подземных толчков находился возле города Газиантеп с населением больше одного миллиона человек, специалисты оценили магнитуду в 7,8.