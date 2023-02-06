Банда транспортных воров предстанет перед судом в Подмосковье

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В Подмосковье завершилось расследование в отношении организованной группы транспортных воров. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 6 февраля.

По ее словам, банда воров действовала с января по апрель 2022 года. Злоумышленники похищали мобильные телефоны у пассажиров общественного транспорта, а после через приложения мобильных банков и с помощью краденых сим-карт выводили средства со счетов пострадавших. От рук преступников пострадали 17 человек, а общий ущерб превысил 800 тысяч рублей.

Деятельность банды была пресечена. Подозреваемых задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий в местах временного проживания в Балашихе и в Москве. Ими оказались трое уроженцев Забайкальского края в возрасте от 31 до 35 лет. В их отношении возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Следователи собрали достаточную доказательную базу, и теперь уголовное дело передано в Видновский городской суд для рассмотрения по существу.

Другая кража произошла на площади Киевского вокзала. Двое злоумышленников подошли «помочь» пьяному пассажиру, а вместо этого украли у него мобильный телефон и золотой перстень.