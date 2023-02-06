Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Парковка со шлагбаумом у метро «Борисово» откроется 7 февраля

Александр Афонин
Город
Парковка со шлагбаумом у метро «Борисово» откроется 7 февраля
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва
Москва, метро Борисово Карта всех событий

Парковка со шлагбаумом № 9048 возобновит свою работу после переобустройства с 7 февраля. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Парковка со шлагбаумом № 9048 на улице Борисовские пруды, дома14к4 у метро «Борисово» откроется после переобустройства 7 февраля. А еще мы изменим тариф — теперь парковка станет перехватывающей, — говорится в сообщении.

Парковка со шлагбаумом у метро «Борисово» откроется 7 февраля Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

В рамках работ специалисты обновили планировку и оборудование парковки. Для комфорта автомобилистов были заменены тротуар и бордюры, а также установлено дополнительное освещение, отметили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что парковка со шлагбаумом № 9036 на улице Хамовнический Вал заработала в обычном режиме. Из-за временного сокращения количества мест работали только абонементные места и места для инвалидов.

По итогам 2022 года количество нарушений правил платной парковки в центре города уменьшилось почти на 14 процентов по сравнению с 2021 годом. Ситуации способствовало улучшение дорожной инфраструктуры и возможность исправить ошибки при оплате парковки.

Район Братеево Москва Парковки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Все мнения
О проекте