Парковка со шлагбаумом у метро «Борисово» откроется 7 февраля

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Москва, метро Борисово Карта всех событий

Парковка со шлагбаумом № 9048 возобновит свою работу после переобустройства с 7 февраля. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Парковка со шлагбаумом № 9048 на улице Борисовские пруды, дома14к4 у метро «Борисово» откроется после переобустройства 7 февраля. А еще мы изменим тариф — теперь парковка станет перехватывающей, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

В рамках работ специалисты обновили планировку и оборудование парковки. Для комфорта автомобилистов были заменены тротуар и бордюры, а также установлено дополнительное освещение, отметили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что парковка со шлагбаумом № 9036 на улице Хамовнический Вал заработала в обычном режиме. Из-за временного сокращения количества мест работали только абонементные места и места для инвалидов.

По итогам 2022 года количество нарушений правил платной парковки в центре города уменьшилось почти на 14 процентов по сравнению с 2021 годом. Ситуации способствовало улучшение дорожной инфраструктуры и возможность исправить ошибки при оплате парковки.