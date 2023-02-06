Сын Щербакова заявил об ухудшении состоянии отца

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Актер Борис Щербаков, которого недавно госпитализировали во время репетиции в театре, в настоящее время чувствует себя «не очень хорошо». Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил сын артиста Василий.

— Я вот сейчас еду его навестить как раз в больницу, передачку ему передать. Говорил с ним по телефону, спросил, ничего ли его не беспокоит. Он чувствует себя не очень хорошо, — сказал сын Щербакова.

По его словам, 5 февраля актер смог выйти на прогулку по территории больницы. Однако теперь Щербакова беспокоит сильная слабость, передает РЕН ТВ.

Как утверждал ряд Telegram-каналов, актера увезли на скорой 1 февраля прямо во время репетиции. Позднее Василий Щербаков рассказал «Вечерней Москве», что 73-летний актер находится в сознании.

По его словам, изначально врачи выявили у него подозрение на ОРВИ. Однако после ряда исследований специалисты заподозрили проблемы в части кардиологии и направили его на дополнительное обследование в Боткинскую больницу.