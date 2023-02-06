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Продажи новых автомобилей в России упали более чем на 60 процентов

Евгений Белоусов
Экономика
Продажи новых автомобилей в России упали более чем на 60 процентов
Фото: Unsplash

Продажи новых автомобилей в России в январе 2023 года упали на 63,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В прошлом месяце уровень продаж новых машин оказался значительно ниже показателей декабря 2022 года. Тогда в стране реализовали 64 072 автомобиля.

В январе большинство компаний, попавших в список самых популярных марок от АЕБ, показали падение продаж. Примечательно, что лидером отечественного рынка остается «АвтоВАЗ», продавший 17 468 новых машин. Тем не менее эти результаты оказались на три процента меньше, чем годом ранее, передает Autonews.

Недавно российские власти продлили действие упрощенных правил по выпуску автомобилей в стране до 1 июня 2023 года. Документ позволяет автопроизводителям не устанавливать на новые машины ряд систем, в частности ABS и ESP, а система экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС может не иметь функций автоматического срабатывания.

Иногда в автомобилях выходят из строя разнообразные электронные системы. Кроме того, после ухода из России некоторые автомобильные бренды сообщают о прекращении поддержки своего софта, из-за чего могут возникнуть дополнительные сложности. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие проблемы с электроникой чаще всего случаются в автомобилях.

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