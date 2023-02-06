Музей Победы подготовил онлайн-программу ко Дню памяти юного героя-антифашиста

Фото: пресс-служба Музея Победы

Музей Победы подготовил ко Дню памяти юного героя-антифашиста онлайн-программу, которая будет представлена 8 февраля на портале учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе музея в понедельник, 6 февраля.

— Дата — День юного героя-антифашиста — выбрана не случайно... В память о молодых героях Ассамблея ООН учредила День юного героя-антифашиста, который отмечается во всем мире с 1964 года, — говорится в сообщении.

В рамках программы пользователи смогут посетить виртуальную выставку «Молодая гвардия». В ней собраны оцифрованные экспонаты из Музея Победы, музея «Молодая гвардия» в Краснодоне и музея «Молодая гвардия» при московской школе № 1499.

Кроме того, сотрудники музея проведут исторические онлайн-передачи, где расскажут истории юных героев. Например, пользователи могут узнать о самом юном пионере-герое Вале Котике, разведчице Зине Портновой, Тихоне Баране, повторившем подвиг Ивана Сусанина в 12 лет, а также многих других.

До этого сообщалось, что в музее «Главные оружейные реликвии армии» 26 февраля впервые пройдет фестиваль «Масленица на горе». В рамках мероприятия гости познакомятся с традициями проводов Масленицы, посетят концерт фолк-музыки и многое другое.