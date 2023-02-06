Гутерреш заявил о снижении перспектив достижения мира на Украине

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Угроза эскалации конфликта на Украине возрастает, а перспективы мира снижаются. Об этом в понедельник, 6 февраля, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

— Перспективы мира продолжают уменьшаться. Шансы на дальнейшую эскалацию и кровопролитие продолжают расти, — сказал он.

Генсек организации поделился опасениями о «начале масштабной войны» из-за текущего конфликта на Украине. Сейчас вся планета нуждается в мире в соответствии с Уставом ООН и международным правом, передает слова Гутерреша РИА Новости.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что боевые действия на территории Украины завершатся, когда российская армия покинет страну. Он добавил, что жизни людей являются для него приоритетом.

До этого СМИ сообщили, что директор ЦРУ Уильям Бернс в середине января представил Москве и Киеву план мирного урегулирования конфликта. Он предлагал отдать под управление России почти 20 процентов украинской территории в обмен на мирное соглашение. Обе стороны выступили резко против такого варианта развития событий.