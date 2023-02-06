Синоптик Леус предупредил о похолодании в Центральной России на этой неделе

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На этой неделе погоду в Центральной России будет определять скандинавский антициклон, который принесет похолодание. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

— Температура довольно заметно понизится и после такого теплого начала февраля вернется в рамки климатической нормы. Ближайшей ночью и в ночь на среду в Москве температура опустится до минус 10–12 градусов, 10–15 градусов мороза ожидается на территории Московской области и в соседних регионах... Днем термометры будут показывать от минус 2 до минус 7 градусов, — сказал он.

Специалист добавил, что в четверг, 9 февраля, по северу европейской части страны будет проходить североатлантический циклон. Он принесет с собой пасмурную погоду и снег.

Столбики термометров поднимутся до 2–3 градусов мороза, а ночью упадут до минус 7 градусов. Такая погода продержится вплоть до воскресенья, 12 февраля, передает радио «КП».

Синоптик Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что на этой неделе жителей столицы ждет переменчивая погода. По словам специалиста, в первые будние дни в городе похолодает, но уже в среду, 8 февраля, температура воздуха немного повысится.