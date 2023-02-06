Электроснабжение восстановили на станции Курьяново МЦД-2

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Курьяново Карта всех событий

Электроснабжение на станции Курьяново МЦД-2 полностью восстановлено после перебоев. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщили в пресс-службе МЖД.

Сейчас все платформы освещаются, а лифты и эскалаторы работают в штатном режиме, передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

В результате возникших перебоев в системе энергоснабжения станция Курьяново МЦД-2 была временно обесточена.

До этого сообщалось, что для проверки инфраструктуры были временно увеличены интервалы движения поездов на восточном участке Арбатско-Покровской линии метрополитена. На участке от «Курской» до «Щелковской» движения составов не было.

13 января на Кольцевой линии Московского метрополитена не было движения поездов от станции «Белорусская» до станции «Парк культуры». Причиной тому стало появление человека на путях.