IltaLehti: Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции при ратификации заявки
В случае ратификации Турцией и Венгрией заявки Финляндии о вступлении в НАТО страна готова войти в состав альянса без Швеции. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщила газета IltaLehti со ссылкой на источники.
— Такая ситуация возникнет, если весной Турция и Венгрия ратифицируют членство Финляндии, но одна из стран оставит нератифицированным членство Швеции в оборонном альянсе, — говорится в публикации.
По информации источников из сфер внешней политики и безопасности, данная информация соответствует действительности. Как утверждается, этом связано с соседством с Россией, что сильно отличает положение Финляндии от Швеции, передает IltaLehti.
О намерении Финляндии вступить в НАТО без Швеции 24 января заявил финский министр иностранных дел Пекка Хаависто. Однако он отметил, что пока рано говорить о подобном решении.
В начале 2023 года отношения Турции и Швеции начали резко ухудшаться. После серии скандальных акций в шведской столице Анкара открыто заявила, что о поддержке вступления скандинавской страны в НАТО не может идти и речи.
Почему страны конфликтуют, чего хочет каждая из сторон и чем это может закончиться — в материале «Вечерней Москвы».