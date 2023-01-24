В Финляндии допустили возможность вступления в НАТО без Швеции

Фото: Pexels

Финляндия может продолжить вступление в НАТО без участия Швеции. Об этом во вторник, 24 января, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в эфире общественной телерадиовещательной корпорации YLE.

— Нужно оценивать ситуацию. Произошло ли что-то, что в долгосрочной перспективе помешало бы прогрессу Швеции в проекте. Пока рано об этом говорить, — ответил он на вопрос, имеет ли смысл продолжать Финляндии двигаться при одобрении заявки на вступление в НАТО в одном темпе со Швецией.

В июле главы министерств иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении в НАТО. Однако позже страны столкнулись с проблемами, так как Турция потребовала выполнить ее условия для их членства в альянсе.

21 января у посольства Турции в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана, что обострило ситуацию. После этого турецкое министерство иностранных дел обвинило Швецию в нарушении обязательств перед страной по процессу членства в НАТО.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что вхождение Финляндии и Швеции в западный военно-политический блок чревато большими экономическими проблемами и колоссальными финансовыми расходами.