Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Финляндии допустили возможность вступления в НАТО без Швеции

Лейла Алиева
В мире
В Финляндии допустили возможность вступления в НАТО без Швеции
Фото: Pexels

Финляндия может продолжить вступление в НАТО без участия Швеции. Об этом во вторник, 24 января, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в эфире общественной телерадиовещательной корпорации YLE.

— Нужно оценивать ситуацию. Произошло ли что-то, что в долгосрочной перспективе помешало бы прогрессу Швеции в проекте. Пока рано об этом говорить, — ответил он на вопрос, имеет ли смысл продолжать Финляндии двигаться при одобрении заявки на вступление в НАТО в одном темпе со Швецией.

В июле главы министерств иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении в НАТО. Однако позже страны столкнулись с проблемами, так как Турция потребовала выполнить ее условия для их членства в альянсе.

21 января у посольства Турции в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана, что обострило ситуацию. После этого турецкое министерство иностранных дел обвинило Швецию в нарушении обязательств перед страной по процессу членства в НАТО.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что вхождение Финляндии и Швеции в западный военно-политический блок чревато большими экономическими проблемами и колоссальными финансовыми расходами.

Финляндия Швеция НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Все мнения
О проекте