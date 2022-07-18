Эрдоган пригрозил затормозить процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО

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При невыполнении требования Турции она может затормозить присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

— Еще раз повторяю, что в случае невыполнения наших требований процесс будет заторможен, — заявил он.

Эрдоган подчеркнул, что, несмотря на принятие условий Анкары, их не спешат соблюдать. Особенно не показывает должной реакции Швеция, передает слова президента Турции РИА Новости.

НАТО официально пригласило Швецию и Финляндию вступить в альянс, после того как этим странам удалось уладить все вопросы с Турцией, которая первоначально возражала против их присоединения к блоку. Таким образом вступление скандинавских стран в НАТО — вопрос уже фактически решенный.

Генеральный секретарь турецкой партии «Родина» Догу Перинчек 4 июля заявил, что партия, не имеющая представителей в Великом национальном собрании (парламенте) Турции, планирует предложить турецким властям выйти из альянса, потому что политика против НАТО имеет большое значение для развития экономики страны.