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Полянский: Родные украинских пленных просят не возвращать их домой

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Полянский: Родные украинских пленных просят не возвращать их домой
Фото: МИД РФ

Родные украинских военных, попавших в российский плен, просят не возвращать их домой. Об этом в понедельник, 6 февраля, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

— Доходит до того, что матери и жены украинских солдат в своих обращениях уполномоченному по правам человека в России просят оставить своих близких на территории нашей страны, чтобы их вновь не погнали воевать, — сказал дипломат.

Он добавил, что пленные украинцы все чаще рассказывают о зверствах со стороны командования и чудовищных условиях службы. Полянский утверждает, что власти Украины буквально используют солдат в качестве пушечного мяса, передает РИА Новости.

4 февраля Минобороны сообщило, что после проведения переговоров с подконтрольной ВСУ территории Украины удалось вернуть 63 российских военнослужащих.

Они уже находятся в России, им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Также все освобожденные военные могут связаться с родственниками.

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