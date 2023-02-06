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Новый «Аватар» почти вытеснил «Титаник» из тройки самых кассовых фильмов

Евгений Белоусов
Общество
Новый «Аватар» почти вытеснил «Титаник» из тройки самых кассовых фильмов
Фото: «Аватар: Путь воды», 2023 год

Фильм Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» почти занял третье место в списке самых кассовых фильмов за всю историю.

Сейчас это место занимает «Титаник» от того же режиссера. На данный момент продолжение «Аватара» собрало в общей сложности 2,174 миллиарда долларов. Примечательно, что первое место рейтинга удерживает первая часть франшизы.

Таким образом, картины Кэмерона на сегодняшний день занимают первое, третье и четвертое места рейтинга. Нарушает главенство канадского режиссера в кассовом рейтинге только картина «Мстители: Финал» студии Marvel, которая собрала в прокате 2,799 миллиарда долларов.

Недавно продюсер двух частей «Аватара» Джон Ландау раскрыл подробности трех следующих сиквелов. Так, в третьей части киноленты зрители увидят новое племя на’ви, которое выступит в роли антагониста.

В январе многие кинотеатры в России анонсировали показ голливудской премьеры «Аватар: Путь воды». «Вечерняя Москва» решила узнать у кинокритика Сергея Сычева, насколько новая работа режиссера Джеймса Кэмерона заслуживает внимания и стоит ли смотреть продолжение фильма.

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