«Бесполезное дело»: в Белоруссии оценили возведение Киевом стены на границе

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Строительство украинскими властями забора на границе с Белоруссией является дорогим и бесполезным мероприятием, заявил в понедельник, 6 февраля, начальник оперативно-аналитического управления госпогранкомитета республики Дмитрий Любкин.

По его словам, Киев уже начал возводить бетонные стационарные заборы на границе, «копируя своих коллег из Польши и Литвы». На данный момент протяженность такого заграждения крайне маленькая и вряд ли, как считает чиновник, будет серьезно увеличиваться, поскольку в нынешней ситуации для Украины это «бесполезное дело».

Он также рассказал, что на фоне постоянных провокаций со стороны вооруженных людей без опознавательных знаков на украинской стороне белорусские пограничники «подготовлены очень тщательно» и ведут себя очень бдительно и осторожно, не поддаваясь на провокации, пишет РИА Новости.

В середине января американский телеканал NBC сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины усиливают фортификационные сооружения на границе с Белоруссией. По информации журналистов, украинские военнослужащие занимаются рытьем окопов в лесу в непосредственной близости от границы с Белоруссией, укрепляя 1,5-метровые земляные стены досками.