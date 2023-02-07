Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Бесполезное дело»: в Белоруссии оценили возведение Киевом стены на границе

Егор Провоторов
В мире
«Бесполезное дело»: в Белоруссии оценили возведение Киевом стены на границе
Фото: flickr/premierrp

Строительство украинскими властями забора на границе с Белоруссией является дорогим и бесполезным мероприятием, заявил в понедельник, 6 февраля, начальник оперативно-аналитического управления госпогранкомитета республики Дмитрий Любкин.

По его словам, Киев уже начал возводить бетонные стационарные заборы на границе, «копируя своих коллег из Польши и Литвы». На данный момент протяженность такого заграждения крайне маленькая и вряд ли, как считает чиновник, будет серьезно увеличиваться, поскольку в нынешней ситуации для Украины это «бесполезное дело».

Он также рассказал, что на фоне постоянных провокаций со стороны вооруженных людей без опознавательных знаков на украинской стороне белорусские пограничники «подготовлены очень тщательно» и ведут себя очень бдительно и осторожно, не поддаваясь на провокации, пишет РИА Новости.

В середине января американский телеканал NBC сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины усиливают фортификационные сооружения на границе с Белоруссией. По информации журналистов, украинские военнослужащие занимаются рытьем окопов в лесу в непосредственной близости от границы с Белоруссией, укрепляя 1,5-метровые земляные стены досками.

Белоруссия Украина Граница стена
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Все мнения
О проекте