NBC: Армия Украины роет окопы на границе с Белоруссией

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Подразделения ВСУ усиливают фортификационные сооружения на границе с Белоруссией. Об этом во вторник, 17 января, сообщил американский телеканал NBC.

— Первоначально построенные в апреле, украинские военные продолжают совершенствовать и укреплять оборону, — говорится в материале.

По сведениям NBC, украинские военнослужащие занимаются рытьем окопов в лесу в непосредственной близости от границы с Белоруссией, укрепляя 1,5-метровые земляные стены досками.

Отмечается, что через каждые несколько метров бревна образуют импровизированные укрытия с крышей, покрытые ветвями и землей в целях маскировки.

Одним из собеседников телеканала оказался старший лейтенант по имени Антон, который рассказал, что они занимаются возведением укреплений для получения возможности «скрытно обороняться и проводить контрнаступления». По его словам, ВСУ ожидают потенциального наступления со стороны Белоруссии, которое может начаться откуда угодно.

12 января украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко рассказал, что Киев отвел часть войск на север страны к границе с Белоруссией.