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Украина не нуждается в солдатах Североатлантического альянса (НАТО), поскольку они уже находятся на фронте в качестве наемников, заявил в понедельник, 6 февраля, на пресс-конференции института AIES военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.

Один из журналистов спросил его о том, кому придется управлять танками, которые отправляются на Украину, — солдатам НАТО или украинцам. Райснер ответил, что если военные из Австрии или других стран НАТО уволятся со службы и станут наемниками, то их, по мнению офицера, уже нельзя будет считать представителями вооруженных сил собственных государств.

— Я снимаю форму, подписываю контракт и еду на Украину. И я теперь не военнослужащий вооруженных сил Австрии, а наемник по контракту, — пояснил Маркус Райснер, слова которого приводит РИА Новости.

По словам австрийского полковника, на украинской территории находится большое количество именно наемников, а не солдат Североатлантического альянса.

На прошлой неделе в МИД Франции заявили, что Пятая республика и Североатлантический альянс не находятся в состоянии войны с Россией.