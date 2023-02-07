Какие базовые вещи стоит купить на весну 2023 года

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Инвестирование в качественные и не выходящие из моды вещи, которые прослужат долгие годы и даже десятилетия, всегда будет оправданным и сэкономит целое состояние в долгосрочной перспективе. Вместо того чтобы раз в год менять трендовое, но некачественное платье из массмаркета, всегда разумнее вложить деньги в вещь, которая останется актуальной и сохранит презентабельный вид несколько лет. О том, на что обратить внимание в первую очередь это весной, «Вечерней Москве» рассказала дизайнер Наз Маер.

Классический тренч

Тренч от Burberry, конечно, не всем по карману, но вам необязательно тратить тысячи долларов, чтобы сделать достойное долгосрочное вложение в свой гардероб. Классический, хорошо сшитый тренч классического верблюжьего оттенка или более темного цвета — это все, что вам нужно, чтобы выглядеть шикарно без лишних усилий и всегда быть в тренде.

Маленькое черное платье

Эта вещь не зря является культовой. Идеальное для свиданий, прогулок и официальных мероприятий. В маленьком черное платье, если оно подходит вам по фигуре, вы всегда будете выглядеть на миллион, даже если оно недорогое, но качественное. Большинство стилистов рекомендуют выбирать платье длиной до колен или чуть выше, чтобы оно подходило практически для любого случая.

Белая рубашка

Белая рубашка уместна практически для любого мероприятия и является основой базового гардероба. Она идеально подходит для работы, важных встреч, но также хорошо сочетается с синими джинсами или юбкой. Застегнутая или слегка расстегнутая, белая рубашка отлично смотрится на любой фигуре. Конечно, не стоит опустошать кошелек, чтобы вложить деньги в самую дорогую модель, но стоит потратить время и поискать ту, которая хорошо сидит и долговечна.

Блейзер

В любом гардеробе должен быть хороший блейзер, мгновенно дополняющий наряд, который кажется немного скучным. Блейзеры сочетаются с повседневной и профессиональной одеждой и отлично смотрятся поверх платья. Рекомендуется выбирать блейзер нейтрального цвета — черного, темно-синего или нюдового, чтобы он сочетался с большинством вещей гардеробе.

Черные лодочки и коричневые мокасины

На этом предмете не стоит экономить, но и не нужно разоряться. Но нет ничего хуже, чем неудобные и некачественные туфли. Лучше найти бренд и фасон, который вам нравится, и выделить немного средств в своем бюджете, чтобы сделать разумное долгосрочное вложение, и оно обязательно окупится. А для более непринужденного образа нет ничего лучше, чем пара коричневых мокасин.

Классические джинсы

Разве может быть что-то прекраснее, чем влезть в любимые джинсы и быть уверенной в своем внешнем виде? Классическая пара джинсов должна быть хорошо подогнана по фигуре, соответствовать выбранному вами стилю и легко переходить от дня к ночи. Высокая цена может быть оправдана, но вы можете найти отличные джинсы и в обычных магазинах за меньшие деньги.

Джинсовая куртка

Джинсовая куртка — это отличный вариант для поздней весны. Она хорошо подходит к платью и сочетается с парой черных или серых джинсов. Вы всегда можете подобрать себе куртку с небольшим количеством декора или позаботиться об этом самостоятельно, чтобы сделать вещь уникальной. Это одна из самых доступных не выходящих из моды вещей, которая отлично смотрится независимо от вашего возраста или личного стиля.

Платье-футляр

Впервые прославившееся благодаря дизайнеру Диане фон Фюрстенберг, платье-футляр одновременно красиво и удобно. Это платье можно дополнить ювелирными украшениями и туфлями на каблуках, а можно и приглушить, надев простые серьги и сандалии.