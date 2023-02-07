Байден объяснил, почему не хочет поставлять Киеву истребители F-16

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Президент США Джо Байден объяснил, почему не хочет поставлять на Украину в качестве военной помощи истребители F-16. По мнению американского лидера, их следует оставить в Соединенных Штатах.

Вопрос о том, почему Байден выступает против отправки Киеву F-16, был задан ему в понедельник, 6 февраля, журналистами на Южной лужайке Белого дома, когда глава государства возвращался из своей резиденции в штате Мэриленд.

— Потому что нам следует оставить их здесь. Это абсолютно иная ситуация, — ответил Байден, слова которого приводит ТАСС.

В истории с поставками Украине истребителей F-16 США предпочитают не напрягаться и вообще не поставлять свое вооружение, заставляя делать это Европу. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал военный эксперт Василий Дандыкин. По словам собеседника «ВМ», Европа передаст Киеву весь свой запас оружия. И когда европейские страны почувствуют его дефицит даже для собственных нужд, им придется закупать оружие у США.

Подробнее о проблемах с поставками США истребителей F-16 на Украину — в материале «Вечерней Москвы».