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В истории с поставками Украине истребителей F-16 США предпочитают не напрягаться и вообще не поставлять свое вооружение, заставляя делать это Европу. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

— Свои боевые самолеты и танки, как уже понятно, США и не собирались поставлять. Но вот Европу они вынудят направить истребители из собственных запасов. Какая цель в этом случае у Вашингтона? Заработать! — заявил он.

По словам собеседника «ВМ», Европа передаст Киеву весь свой запас оружия. И когда европейские страны почувствуют его дефицит даже для собственных нужд, им придется закупать оружие у США.

Именно на это, утверждает Дандыкин, и рассчитывают в Вашингтоне, когда все сильнее затягивают процесс передачи ВСУ своего вооружения.

Подробнее о проблемах с поставками США истребителей F-16 на Украину — в материале «Вечерней Москвы».

1 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможные поставки американских ракет большей дальности Украине не изменят хода спецоперации.

Комментируя намерение США отправить на Украину свои танки не раньше конца текущего года, политолог Андрей Кортунов в беседе с «ВМ» отметил, что это желание Вашингтона психологически повлиять на Берлин, который все еще не предоставил Киеву обещанные Leopard 2.