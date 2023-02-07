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Некоторые столичные автосалоны начали продажи электрического «Москвича»

Егор Провоторов
Общество
Некоторые столичные автосалоны начали продажи электрического «Москвича»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Автодилеры столичного региона запустили продажи электрической версии автомобиля «Москвич», следует из информации, полученной журналистами от нескольких автосалонов.

В пресс-службе автосалона «Рольф» сообщили, что продажи электромобилей стартовали. Сотрудники дилерского центра фиксируют повышенный интерес, «как и к любой новинке». Гости салона активно изучают автомобили и просят провести пробную поездку. На сайте «Рольфа» новинка доступна в нескольких вариациях, ее стоимость составляет от 3,2 до 3,5 млн рублей, пишет ТАСС.

Также электрические версии «Москвичей» доступны на сайтах «Авилона» и дилерского центра «Кунцево». Стоимость новинки составляет порядка 3,5 млн рублей.

Накануне в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что Правительство Москвы передало пять электромобилей «Москвич» Министерству здравоохранения России для работы в федеральных детских медучреждениях.

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