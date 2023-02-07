Ветеран ВС США Дрейвен заявил, что наемники на Украине сражаются не на той стороне

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Наемники из Соединенных Штатов Америки, находящиеся на Украине, сражаются не на той стороне. Об этом во вторник, 7 февраля, заявил в Twitter ветеран ВС США, писатель Ноктис Дрейвен.

— Ненавижу, я ненавижу видеть, как умирают свои, но, черт возьми, они сражаются не за ту сторону... Я понимаю, что у России не было другого выбора, кроме как убрать их с поля, но, черт возьми, это отстой, — поделился он.

Также военный призвал американцев прекратить «вести новые бессмысленные войны».

3 февраля Госдеп подтвердил смерть гражданина Соединенных Штатов на Украине. Ранее американские СМИ сообщили, что на Украине погиб наемник, бывший морпех Пит Рид.

29 января бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что в Артемовске (украинское название — Бахмут) обнаружены тела, предположительно, принадлежащие иностранным наемникам. Также возле трупов были обнаружены телефоны и информация, которая указывала на принадлежность погибших к иностранным наемникам ВСУ. Все тела, утверждает Пригожин, как и другие доказательства, в ближайшее время будут переданы в следственные органы для принятия дальнейших решений.