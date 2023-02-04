Госдеп подтвердил смерть американского гражданина на Украине

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Госдеп в пятницу, 3 февраля, подтвердил смерть на Украине гражданина Соединенных Штатов.

— Мы можем подтвердить недавнюю гибель гражданина США на Украине, — сказал представитель ведомства, отказавшись уточнять имя погибшего.

Ранее американские СМИ сообщили, что на Украине погиб наемник, бывший морпех Пит Рид, передает РИА Новости.

В Артемовске обнаружены тела, предположительно, принадлежащие иностранным наемникам. Об этом 29 января сообщил бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Также возле трупов были найдены телефоны и информация, которая указывала на принадлежность погибших к иностранным наемникам ВСУ.

Украинские войска не смогут обслуживать танки, предоставленные Западом, поэтому около 300 иностранцев прибудут на линию соприкосновения, если поставки согласуют. Об этом 24 января заявили в силовых ведомствах ДНР. Отмечается, что натовские танки нужно настраивать, обслуживать, ремонтировать и восстанавливать после повреждений в бою, а украинская армия не может обслужить даже родные Т-64.